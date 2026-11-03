Ruit kapperszaak Vlaardingen vernield, 'drugs' op gevel gespoten

Bij een kapperszaak aan de Hoogstraat in Vlaardingen zijn vernielingen gepleegd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van regionale media. Er is een ruit kapotgegooid en met graffiti is het woord 'drugs' op de gevel gespoten.

De politie werd dinsdag rond 07.30 uur geïnformeerd over de vernielingen en doet onderzoek. De kapperszaak in het centrum van Vlaardingen opende volgens omwonenden ongeveer een maand geleden, meldt Rijnmond.

Al eerder incidenten bij kapperszaken in Vlaardingen

Er zijn al langer incidenten rond kapperszaken in de Zuid-Hollandse gemeente. Op 16 oktober werd een 27-jarige man uit Vlaardingen aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een zaak aan het Liesveld in augustus. De sluiting van een kapperszaak aan de Westhavenkade op last van de gemeente werd op 23 oktober met vier weken verlengd. Dit vanwege zorgen over de openbare orde en veiligheid.