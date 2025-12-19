Kappersoorlog in Vlaardingen? Stenen doelbewust tegen de ramen gegooid

Al maandenlang worden meerdere kapperszaken in Vlaardingen geterroriseerd. Ramen worden ingegooid met stenen en de gevels beklad met verf. De grote vraag is: wie zit hierachter?

Op camerabeelden van kapperszaak Kapper King’s is te zien hoe een persoon met gezichtsbedekking stopt voor de deur. Even later wordt er keihard meerdere keren een steen tegen het raam gegooid. En dit incident staat niet op zichzelf, vertelt eigenaar Amir. "In korte tijd is twee keer het raam vernield. Nu repareer ik het raam niet meer. Anders gooien ze het zo weer kapot."

De schade blijft niet alleen bij het glas: het kost Amir ook klanten. "Ouders komen minder snel naar binnen met hun kinderen." De Syrische kapper heeft geen idee wie er achter de acties zit.

Drie kappers

Naast Amir zijn ook twee andere zaken het doelwit: Baz Hair Salon en Baz Hair Salon 4. Beide winkels zijn de afgelopen maanden meerdere keren bekogeld en beklad.

Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen snapt er weinig van. "Je weet natuurlijk niet wat hier allemaal speelt. Dat zal de politie moeten uitzoeken." Wel ziet hij een ander probleem in de stad: "Er zijn veel te veel kappers in Vlaardingen. Dat loopt de spuigaten uit."

Volgens Hoogendijk is een concurrentiestrijd niet uitgesloten. "Een tijd geleden hadden we dat ook met loodgieters. Daar denk je dan toch gelijk aan."

Extra surveillance

De politie bevestigt dat ze op de hoogte zijn van de incidenten, maar kan niets zeggen over een eventueel verband tussen de zaken. Ook de gemeente houdt zich op de vlakte. "Het ligt bij de politie. We zetten extra surveillance in. Onze wijkboa is vaker aanwezig in de binnenstad," laat een woordvoerder weten.