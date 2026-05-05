Burgemeester sluit kapperszaak in Vlaardingen na explosies en vernielingen

Crime

Vandaag, 19:50

De burgemeester van Vlaardingen heeft een kapperszaak gesloten waar in de nacht van maandag op dinsdag een explosief is afgegaan. De kapsalon aan het Liesveld is de afgelopen tijd vaker vernield. Volgens de politie raakte niemand gewond.

"Een explosie bij een bedrijf is zeer ernstig. Dit zorgt voor gevaar, schade en grote onrust bij omwonenden en ondernemers. Sluiting van een bedrijf is een ingrijpende maatregel, dat besef ik goed. Maar de veiligheid in ons stadscentrum staat nu voorop", zegt burgemeester Frederik Zevenbergen. De gemeente hoopt met de sluiting de openbare orde te herstellen en te voorkomen dat er nog een explosief wordt geplaatst.

De zaak van Amir was vorig jaar ook meermaals doelwit van vernielingen. Hij vertelt erover in deze video:

Kappersoorlog

Volgens Rijnmond kreeg ook een andere vestiging van de kapper al eens te maken met vernielingen. Regionale media spreken van een kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Een paar jaar geleden waren in Vlaardingen de woning en eigendommen van een loodgieter regelmatig doelwit van explosies en pogingen tot geweld.

Door ANP

