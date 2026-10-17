Man (27) opgepakt na reeks aanslagen op kapperszaken in Vlaardingen

De politie heeft vrijdag een 27-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in het onderzoek naar een reeks aanslagen op kapperszaken in de stad. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie bij een kapsalon aan het Liesveld op 6 augustus. Dat meldt de politie zaterdag.

Verschillende kapperszaken in Vlaardingen zijn de afgelopen maanden doelwit geweest van aanslagen. Het gaat om meerdere explosies en een beschieting. Ook afgelopen week was het opnieuw raak. De meest recente aanslagen vonden plaats in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober.

Tijdens het onderzoek naar de aanslagen kwam de 27-jarige Vlaardinger in beeld. De politie hield hem vrijdag aan vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de explosie van begin augustus. De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten

De politie onderzoekt de reeks aanslagen onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden.