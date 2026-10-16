Na beschieting in Vlaardingen ook explosie bij kapperszaak in Rotterdam

Bij een kapperszaak aan de Hillevliet in Rotterdam-Feijenoord heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. De ontploffing vond rond 01.30 uur plaats, meldt de politie. Eerder die nacht werd ook al een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen beschoten.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de getroffen zaken in beide gevallen van dezelfde keten zijn. De twee locaties liggen op zo'n 25 minuten rijden van elkaar af.

Politie doet onderzoek

Voor beide incidenten is niemand aangehouden. In Vlaardingen zijn wel hulzen gevonden. De politie onderzoekt zowel de beschieting als de explosie. Er wordt ook gekeken naar een mogelijk verband tussen de twee incidenten.

De laatste tijd zijn in de regio Rotterdam vaker incidenten bij kapperszaken geweest. Regionale media spreken van een 'kappersoorlog'. De gemeente heeft besloten de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen eerst voor twee weken te sluiten. "Vooral om rust voor omwonenden en andere ondernemers te laten terugkeren", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Vergunningsplicht voor kappers

Volgende maand spreekt de gemeenteraad van Vlaardingen over het invoeren van een vergunningsplicht voor kappers. Met een vergunningsaanvraag kan de gemeente een screening uitvoeren en daarmee nagaan of ondernemers een crimineel belang hebben. In dat geval kan de aanvraag worden geweigerd. "We zijn het helemaal zat", aldus de woordvoerder.