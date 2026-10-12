Weer explosie bij kapperszaak in Vlaardingen

Opnieuw is er een explosie geweest bij een kapperszaak in Vlaardingen. Dit keer ging het om de zaak aan de Westhavenkade, waar zondagavond laat een ontploffing plaatsvond. Het is al de zoveelste ontploffing bij een kapperszaak in het Zuid-Hollandse plaats.

De schade aan de kapperszaak is aanzienlijk. De pui ligt er uit en de omgeving werd weids afgezet. De schade aan de kapperszaak had nog veel groter kunnen zijn. Voor de zaak lag namelijk ook nog een Cobra 20, zwaar vuurwerk, die niet is afgegaan. De Cobra werd meegenomen door de politie. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) hoefde er niet aan te pas te komen.

Burgemeester neemt kijkje

De burgemeester van Vlaardingen, Frederik Zevenbergen, kwam hoogstpersoonlijk een kijkje nemen op de plaats van de explosie, zo meldt een lokale correspondent. Hij was ter plaatste terwijl de politie het onderzoek verrichtte. Ook is een zwangere vrouw uit voorzorg nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij woonde boven de kapsalon waar de ontploffing plaatsvond. De vrouw was ongedeerd en heeft op een ander adres verder geslapen.

Onze verslaggever Jelle Akerboom was in de buurt na de explosie van afgelopen nacht.

0:52 Weer explosie kapperszaak: 'Bewoners worden er moedeloos van'

Nieuw hoofdstuk 'kappersoorlog'

In Vlaardingen zijn er de afgelopen maanden meerdere explosies geweest. Ook vorig jaar was de kapperszaak aan de Westhavenkade al doelwit van een aanslag. Destijds werden de ramen ingeslagen en ingegooid met grote stenen en werd er zelfs gesproken over een 'kappersoorlog'.

Daarnaast zijn er explosies geweest bij andere kapperszaken in Vlaardingen. Het ontploffingsgeweld en de hectiek werden zo groot, dat burgemeester Zevenbergen in mei een kapperszaak aan het Liesveld sloot. De zaak was meerdere keren doelwit van aanslagen.