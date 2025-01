Nog een verdachte (18) van explosie Purmerend vrijgelaten, nog één (19) in cel

De 18-jarige man die dinsdag werd aangehouden in het onderzoek naar de explosie bij een woning in Purmerend is vrijgelaten. De politie meldt woensdag dat de man uit Purmerend niet meer vastzit, maar dat de politie zijn betrokkenheid bij de zaak wel blijft onderzoeken.

De explosie was in de nacht van 14 op 15 december in de Maasstraat in de Noord-Hollandse plaats. De 16-jarige Joey raakte zwaargewond. In december vertelde zijn tante Natasja wat er was gebeurd, zoals in bovenstaande video te zien is. Inmiddels krabbelt Joey weer op, aldus Natasja begin januari tegen Hart van Nederland.

Eerder werden twee mannen van 19 en 20 jaar aangehouden in de zaak. De 19-jarige verdachte zit nog vast, de 20-jarige verdachte is vrijgelaten maar geldt nog wel als verdachte, zo werd eerder al bekend.

Hart van Nederland/ANP