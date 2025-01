Joey krabbelt op na coma door explosie Purmerend: 'Maakt weer wat grapjes'

Het gaat weer iets beter met de 16-jarige Joey uit Purmerend die in december zwaargewond raakte bij een explosie, zegt zijn tante tegen Hart van Nederland. De tiener is op oudjaarsdag ontwaakt uit zijn coma en krabbelt héél voorzichtig weer op. Tante Natasja is opgelucht: "Inmiddels herkent hij zijn moeder en mij ook weer."

En daar blijft het gelukkig niet bij voor de Purmerendse jongeman. "Ook maakt hij voorzichtig weer wat grapjes, het is echt een heel positieve jongen", aldus Natasja. Ondertussen gaan het ziekenhuiswerk gewoon door. "Hij is vrijdag weer geopereerd en heeft een siliconenmal om zijn voet gekregen." Natasja benadrukt dat zij en de familie erg te spreken zijn over de hulp in het ziekenhuis.

Doffe klappen

Het valt overigens een wonder te noemen dat hij zo snel alweer grapjes kan maken, gezien de verschrikkingen die hem op zondag 15 december overkwamen. Hij liep toen zeer ernstige brandwonden op bij een explosie die bij zijn woning aan de Maasstraat plaatsvond. Eerder deelde Natasja daarover al details bij Hart van Nederland.

De jaarwisseling ligt alweer een paar dagen in het verleden. Maar het liefst denkt Natasja daar niet meer aan. Ze woont zelf niet ver bij Joey vandaan en hoorde de explosie half december dus ook goed. "Met de jaarwisseling kon ik die doffe klappen dus echt niet meer hebben. Iedere keer veerde ik op."

Maar dat ligt in het verleden en het is nu tijd om vooruit te kijken, bijvoorbeeld naar het herstel van de tiener. Er is immers nog een lange weg te gaan. "Volgende week horen we waarschijnlijk of hij naar een normale zaal kan verhuizen. Daarna zal hij waarschijnlijk nog heel het jaar in het ziekenhuis zijn en dan moet het revalideren beginnen."