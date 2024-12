20-jarige verdachte in onderzoek explosie Purmerend uit de cel

Een 20-jarige man uit Purmerend die woensdag werd aangehouden voor het voorbereiden van een vergeldingsactie voor een explosie in de Maasstraat in de Noord-Hollandse plaats zit niet langer vast. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf. De man is nog wel verdachte.

Naast deze verdachte werd op dezelfde dag ook een 19-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie in de nacht van 14 op 15 december. Daarbij raakte een persoon zwaargewond. De man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die beslist of hij langer vast moet blijven.

Een van de bewoners, de jonge Joey, raakte ernstig gewond tijdens de explosie in een woning aan de Maasstraat. In de video hierboven zie je de laatste update die de tante van Joey ons gaf vorige week vrijdag.

ANP