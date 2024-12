Strenger optreden tegen zwaar F4-vuurwerk: in verkeerde handen is het een wapen

De fatale explosies in de Haagse Tarwekamp en de explosie en daaropvolgende brand bij een woning in Purmerend, het zijn slechts twee voorbeelden van een nieuwe trend: het gebruiken van illegaal zwaar vuurwerk om zoveel mogelijk schade te maken en om anderen te intimideren of ze (materieel) te raken. De politie en justitie krijgen van justitieminister David van Weel nieuwe bevoegdheden om illegaal zwaar vuurwerk aan te pakken.

Het gaat dan om vuurwerk van categorie F4, dat eigenlijk alleen door professionals met een vergunning gebruikt mag worden. Dit type vuurwerk wordt steeds vaker gelinkt aan gevaarlijke explosies in woonwijken. Zoals bij de fatale explosies in Den Haag waar vorige week mensen bijeen kwamen om de gebeurtenissen te bespreken.

Voortaan kan dit zware vuurwerk, als het zonder vergunning bij particulieren wordt gevonden, worden beschouwd als een wapen. Hierdoor kunnen politie en justitie onder meer preventief fouilleren en hogere straffen opleggen. "We spreken hier niet meer over vuurwerkincidenten", zegt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid). "De kracht van deze explosieven is te vergelijken met die van handgranaten. Dat brengt grote risico’s mee voor omwonenden."

Van Weel benadrukt dat de explosieven vaak voor deuren van mensen worden geplaatst. "Elke nacht is het ergens in Nederland raak. Dit vraagt om gerichte maatregelen die het gebruik en de handel in dit soort gevaarlijke materialen ontmoedigen."

Landelijk verbod geen oplossing

Volgens de minister is een landelijk vuurwerkverbod niet de oplossing, omdat dit probleem het hele jaar door speelt. De aanpak richt zich vooral op de illegale handel en de zware explosieven die niets met feestvuurwerk te maken hebben.