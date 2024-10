Explosies in Den Bosch gelinkt aan criminele strijd binnen dakdekkerswereld

Politie en Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een aantal aanslagen in Den Bosch de afgelopen periode te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Veelal dakdekkers of personen die een link hebben met een dakdekkersbedrijf waren doelwit.

De politie onderzoekt de explosies vooralsnog los. Wel wordt gekeken of er verbanden zijn. In die onderzoeken kwam de politie verschillende mensen tegen met een crimineel verleden of contacten in het criminele milieu die eigenaar van een dakdekkersbedrijf zijn of aan zo'n bedrijf verbonden. Of zij betrokken zijn bij de aanslagen wordt nog onderzocht.

Maandagavond was het opnieuw raak, toen een explosief afging bij een geparkeerde auto aan de Jan Pieterszoon Coenstraat. Dat zie je in de video bovenaan.

Geen aangifte

Dat een aantal doelwitten van explosies niets wil loslaten over de mogelijke achtergrond of geen aangifte wil doen, versterkt volgens de politie het vermoeden van een conflict tussen criminelen.

