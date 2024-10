Explosief gaat af bij auto in Den Bosch, weg bezaaid met glas

In de Jan Pieterszoon Coenstraat in Den Bosch is maandagavond een explosief afgegaan bij een auto, meldt de politie. Er ontstond geen brand in de auto, maar op de weg ligt wel veel glas. De straat is daarom afgesloten voor verder onderzoek.

Er zijn de laatste tijd regelmatig explosies in Den Bosch, dat gebeurde ook afgelopen nacht nog. Volgens Omroep Brabant zijn de ontploffingen het gevolg van een ruzie tussen dakdekkers in en rond de Brabantse hoofdstad. Ook de politie zegt dat dakdekkers vaker doelwit lijken te zijn van explosies en branden in Den Bosch.

Of de explosie van maandagavond daar ook iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk. De explosie was rond 21.00 uur en het onderzoek is nog in volle gang, laat een woordvoerster van de politie weten. "We gaan uiteraard kijken of er een link is met eerdere explosies."

ANP