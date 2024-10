Alweer explosie in Den Bosch door 'dakdekkersoorlog'? 'We zijn heel bang'

Weer een explosie in Den Bosch vannacht. Aan de Amsterdamstraat werd in de nacht van zaterdag op zondag een voordeur vernield doordat zwaar vuurwerk een ontploffing veroorzaakte. Ook de ramen aan de voorkant sprongen door de klap kapot. De bewoner was op dat moment thuis, maar er zijn geen gewonden gevallen. Is het het zoveelste incident in de 'dakdekkersoorlog'?

Bewoners aan de Amsterdamstraat schrokken rond 03.00 uur wakker door de harde knal. "Er raakte gelukkig niemand gewond, maar het zorgde wel voor de nodige schade. Collega’s startte direct een onderzoek naar wie hierachter zit en hebben diverse sporen bij de woning onderzocht en vastgelegd", schrijft de politie in een persbericht.

Op 10 oktober vond er ook al een explosie plaats bij dezelfde woning. Ook toen raakte de voordeur zwaar beschadigd. "Omdat het de tweede keer is en er eigenlijk niks gebeurt, word je een beetje angstig", vertelt een van de buren aan Hart van Nederland. Ook een andere buurtbewoner vindt het genoeg geweest. "Het is de tweede keer dat het gebeurt, meteen ben je weer wakker. Mijn vriend is heel bang daardoor. Dus doe er wat aan, denk ik dan."

Dakdekkers concurreren

Het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt in de Brabantse stad. In de afgelopen maand zijn er al tientallen soortgelijke explosies geweest. Hoewel de politie nog geen directe verbanden ziet tussen de incidenten, hebben sommige inwoners wel een vermoeden. Een opvallend patroon in veel van de recente incidenten is dat getroffen locaties in verband worden gebracht met dakdekkers. De concurrentie in deze branche lijkt zo hoog op te lopen dat ondernemers elkaar met geweld proberen uit te schakelen om meer werk te bemachtigen.

De politie bevestigt de theorie over een 'dakdekkersoorlog' nog niet. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om deze te delen. "Woon je in de buurt en heb je mogelijk camerabeelden waar iets op te zien is? Deel ze dan met ons! Bel 0900-8844 of blijf anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Aarzel niet en blijf niet rondlopen met informatie."