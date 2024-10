Serie explosies Den Bosch houdt aan, buurtbewoners vrezen dakdekkersoorlog

Weer is het misgegaan in Den Bosch: in de nacht van donderdag op vrijdag werden omwonenden opgeschrikt door een explosie bij de centrale ingang van een flat aan de Muntelwal. In de afgelopen maand zijn er al tientallen soortgelijke explosies geweest. Hoewel de politie nog geen directe verbanden ziet tussen de incidenten, weten de inwoners van Den Bosch het zeker: dit gaat over dakdekkers.

Rond 01.35 uur arriveerden agenten met hoge spoed bij de flat aan de Muntelwal. De politie verklaarde dat de explosie werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Er is nog geen verdachte opgepakt, en de politie roept getuigen op om zich te melden.

Reeks van incidenten

De explosie bij de Muntelwal lijkt niet op zichzelf te staan. Zo werd Den Bosch woensdagavond getroffen door vergelijkbare incidenten. Om 21.45 uur vond er een explosie plaats bij een woning aan het Wibauthof. Door de klap sneuvelden ramen en ook de auto van de bewoner raakte beschadigd.

Kort daarop werd een ruit ingegooid bij een huis aan de Hofstedenlaan, mogelijk het adres van een familielid van de bewoner van het Wibauthof, meldt Omroep Brabant.

Enkele uren later volgde een nieuwe explosie bij een woning aan de Amsterdamstraat, waarbij de voordeur zwaar beschadigd raakte. Bij geen van deze drie incidenten vielen gewonden.

Volgens de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, hebben de explosies een groot effect op het veiligheidsgevoel van de inwoners. "Het werd eerst vuurwerk genoemd, maar het zijn gewoon explosieven. Ik noem het dus ook gewoon explosies", vertelt hij. Volgens hem is de situatie onacceptabel en is het tijd dat er een einde komt aan de reeks incidenten.

Dakdekkersoorlog?

Een opvallend patroon in de recente incidenten is dat veel van de getroffen locaties in verband worden gebracht met dakdekkers. De concurrentie in deze branche lijkt zo hoog op te lopen dat ondernemers elkaar met geweld proberen uit te schakelen om meer werk te bemachtigen. Hoewel de politie deze theorie nog niet officieel bevestigt, geloven veel inwoners van Den Bosch dat de 'dakdekkersoorlog' aan de basis ligt van de explosiegolf.

Voorlopig onderzoekt de politie de explosies afzonderlijk van elkaar. Toch houdt men mogelijke verbanden nauwlettend in de gaten. "We nemen natuurlijk altijd vergelijkbare gevallen mee in ons onderzoek, en dat is nu niet anders", aldus een woordvoerder van de politie.

Ondertussen groeit de angst onder de bewoners: "Hoe vaak wordt er wel niet een vergissing gemaakt?", zegt een bezorgde buurtbewoner. "Dadelijk is het bij mij aan de voordeur. Daar zit ik niet op te wachten."