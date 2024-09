Den Bosch opgeschrikt door drie explosies in één nacht

Drie explosies in Den Bosch hebben in de nacht van woensdag op donderdag flinke schade aangericht. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben.

De eerste explosie vond rond 01.30 uur plaats bij de voordeur van een woning aan de Sluisweg. De bewoners waren thuis tijdens de explosie, maar raakten niet gewond. Door de knal is de voordeur wel flink beschadigd. De politie kwam daarna ter plaatse voor onderzoek.

Rond 02.00 uur volgde er twee explosies aan de Wethouder van Soestbergenstraat. Hierbij zijn twee bedrijfsbussen zwaar beschadigd geraakt. Volgens de politie is nog veel onduidelijk.

De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden. Melden kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.