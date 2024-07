Derde explosie in week tijd in Den Bosch, steeds Syrische bedrijven doelwit

In Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.45 uur een derde explosie in een week tijd geweest. Deze keer was het raak bij een "Arabische" eetgelegenheid aan de Oude Engelenseweg, meldt de politie. Door de harde knal sneuvelden meerdere ramen.

Bekijk de explosie die dinsdag plaatsvond voor een supermarkt hierboven.

Forensische specialisten onderzoeken of hierbij zwaar vuurwerk is gebruikt, zegt een woordvoerster van de politie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een Syrisch restaurant.

Derde explosie in week tijd

Het is de derde explosie in een week tijd in Den Bosch. Eerder werd twee keer een Syrische supermarkt het doelwit van een explosie met vuurwerk, de ene aan de Oude Vlijmenseweg en de andere aan de Churchilllaan. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten en roept getuigen op zich te melden.

