Explosie bij theehuis Bergen op Zoom waar eerder dodelijke schietpartij was

Bij een theehuis in Bergen op Zoom is woensdagochtend een explosief afgegaan. Het pand raakte zwaar beschadigd. Een correspondent laat weten dat er bij hetzelfde theehuis enkele jaren geleden een dodelijke schietpartij is geweest.

De hulpdiensten kregen rond 04.30 uur een melding binnen van de explosie aan de Kastanjelaan. Een explosievenverkenner van de politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het theehuis kwam in 2021 in het nieuws toen er een schietpartij had plaatsgevonden. Hierbij kwam een 55-jarige man om het leven. Hiervoor zijn twee daders veroordeeld.