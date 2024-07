'Tiener uit Nederland overleden bij explosie op stoep in Duitsland'

Een 17-jarige jongen die woonachtig is in Nederland is dinsdag overleden bij een explosie op een stoep in de Duitse stad Solingen. Dat melden Duitse media. Volgens de politie liet de jongen een flesje vallen, waarna een explosie ontstond. Het slachtoffer zou ook als verdachte worden gezien.

Maar wat er precies gebeurd is en waarom de jongen een explosief af zou willen laten gaan, is onbekend. Volgens de Duitse zender WDR vloog de jongen in brand, schreeuwde hij om hulp en rende hij daarna een café in. Hij overleed later in een kliniek aan zijn verwondingen.

Vrijdag maken de Duitse autoriteiten bekend dat het om een Nederlander gaat. De openbaar aanklager zegt tegen de Frankfurter Allgemeine dat ze geen idee hebben wat de jongen in Solingen deed, dat hij niet bekend was bij politie en dat ze ook niet weten wat er precies in het flesje zat.

Er raakten vier mensen gewond bij de explosie. Dat lijken toevallige slachtoffers en geen mensen die de jongen bewust wilde verwonden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan het AD weten geen consulair hulpverzoek te hebben ontvangen.