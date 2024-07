Amelandse kat Alfred na twee jaar mysterieus gevonden bij Duitse grens

Het mysterie van de vermiste Amelandse kat Alfred is na ruim twee jaar eindelijk opgelost. De avontuurlijke kat, die sinds 13 februari 2022 spoorloos was, bleek ruim 114 kilometer ver weg te zijn en is dit weekend gevonden vlakbij de Duitse grens.

Dorine Roep uit Hollum, de eigenaresse van Alfred, is verbaasd en dolblij. "Alfred is wel vaker een paar dagen op pad, maar hij komt altijd weer thuis," vertelt Dorine. Maar die zondag in februari was anders. Alfred kwam niet terug.

Sindsdien struinde Dorine Facebookpagina's voor vermiste en gevonden katten af, in de hoop Alfred terug te vinden. Zelfs de lokale dierenambulance Ameland hielp jarenlang mee in de zoektocht. Maar deze zaterdag krijgt Dorine eindelijk goed nieuws.

Een vrouw belt haar op, eerst met de vraag waar ze woont. "Ameland", antwoordt Dorine, waarop de vrouw reageert: "Dan heb ik uw kat Alfred gevonden!" "Ik was helemaal door het dolle. Na twee jaar en vier maanden, Alfred!", vertelt Dorine over dat moment.

Opgedoken bij de Duitse grens

Alfred bleek zich te hebben gevestigd in het pittoreske Groningse dorpje Bourtange, waar hij al een jaar rondstruinde. Inwoonster Antje Strootman had Alfred vaak gezien en had opgemerkt dat hij het voer van haar katten opat. Met een zelf aangeschafte chipreader ontdekte ze dat de kat vermist was en nam zodoende contact op met Dorine.

Zondag reisde Dorine met de veerboot naar het vasteland en werd door haar zus naar Bourtange gereden. Na een reis van vier uur was Alfred eindelijk weer thuis. "In de avond liep Alfred automatisch naar boven en heeft de hele nacht op ons bed gelegen. De andere katten moeten nog even aan Alfred wennen en andersom. Maar zijn zusje loopt Alfred alweer de hele dag achterna."

Dorine bedankt Antje voor haar goede zorgen voor Alfred. Zo heeft ze hem ook nog naar de dierenarts gebracht om hem van de vele teken af te helpen.

Waarschuwing aan toeristen

De oorzaak voor hoe Alfred vanaf het eiland helemaal naar de grens met Duitsland kon afreizen is nog onduidelijk, maar een vermoeden is er wel. Zo was Alfred voor zijn verdwijning altijd al een echte charmeur en bracht vaak tijd door bij vakantiehuisjes, waar hij zich liet verwennen door toeristen. "En dat moeten ze dus niet doen", waarschuwt Dorine. "De katten die rond de vakantieparken 'struinen' hebben in 98 procent van de gevallen een eigenaar. Zeker de katten met een bandje om."

Ze roept mensen op om gevonden katten niet te voeren of binnen te laten, maar contact op te nemen met de dierenambulance. Die kan de chip uitlezen, en ook van niet gechipte katten is vaak bekend wie de eigenaar is. Ook verzoekt ze halsbandjes om te laten, omdat hier soms een GPS-tracker in zit.