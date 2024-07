Duitse politie: man die in Hamburg dreigde met hamer was in psychische nood

De 39-jarige Duitser die zondagmiddag in Hamburg voorbijgangers en politie bedreigde met een leidekkershamer en een molotovcocktail verkeerde mogelijk in een "psychische noodtoestand", meldt de politie van Hamburg.

Het motief van de man wordt nog onderzocht. De politie gaat ervan uit dat de dreiging niet gericht was tegen voetbalsupporters, of dat het iets met het EK te maken had.

In been geschoten

De politie heeft de man in zijn been geschoten, nadat het gebruik van pepperspray niet het gewenste effect had. De landelijke recherche en het Openbaar Ministerie van Hamburg onderzoeken het motief van de man. Ook wordt onderzocht of de agent terecht zijn vuurwapen heeft gebruikt.

ANP