Politie maakt meer bekend over neergeschoten man met molotovcocktail in Hamburg

De man die eerder op zondag in Hamburg de politie bedreigde met een leidekkershamer en een molotovcocktail is een 39-jarige Duitser, meldt persbureau DPA. Hij werd neergeschoten door de politie.

Het voorval gebeurde bij de Reeperbahn, waar op dat moment duizenden Nederlandse voetbalfans waren die naar Hamburg waren afgereisd voor de EK-wedstrijd van Nederland tegen Polen.

De man werd in zijn been geschoten en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn motief wordt nog onderzocht, maar volgens de politie had hij het niet voorzien op voetbalfans.

Deze ooggetuige vertelt wat hij zag gebeuren:

1:55 Ooggetuige zag hoe agenten man met hakbijl neerschoten: "Je staat vol met adrenaline'

Har van Nederland/ANP