Explosie bij woning in Amsterdam zorgt voor flinke schade

Een explosie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor flinke schade gezorgd bij een woning aan de 's-Gravendijkdreef in Amsterdam. Even na twaalven ging het explosief af, waarna er brand ontstond.

Volgens een correspondent ter plaatse reed een buschauffeur langs vlak nadat het explosief afging. Hij zou z'n bus gestopt hebben, een brandblusser hebben gepakt en het vuur meteen voor een deel geblust.

Steen door de ruit

De politie bevestigt dat twee omstanders te hulp schoten om de brand te blussen. Omdat ze op dat moment niet zeker wisten of er nog mensen in de woning aanwezig waren, gooiden ze de brandblusser door de ruit. Volgens de politie waren er wel mensen binnen, maar zij konden op tijd uit het huis komen. Ze zijn er zonder verwondingen vanaf gekomen.

Het is niet de eerste keer dat er iets aan de hand is bij de woning. De politie kreeg op vrijdag al een melding dat er een steen door de ruit was gegooid. Of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht.

Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden voor de explosie. De politie vraagt daarom of mensen die beelden hebben zich willen melden.

