Vrouw doodgestoken in Amsterdamse flat, verdachte aangehouden

Vrijdagochtend is een vrouw om het leven gekomen na een steekincident in het trappenhuis van een Amsterdamse flat. De hulpdiensten kregen iets voor 10.00 uur een melding van een steekincident. De politie heeft een verdachte aan kunnen houden.

Volgens de politie gebeurde het incident in de straat Hagenau. De politie deelt geen verdere informatie over haar identiteit. Een 22-jarige Amsterdammer is aangehouden en wordt gehoord. Het is nog onbekend wat zijn relatie met de vrouw is.

Hulp mocht niet meer baten

Politie en ambulancepersoneel troffen de vrouw na de melding van het steekincident met ernstige verwondingen aan in het portaal. Ze hebben nog geprobeerd haar te helpen, maar dat mocht niet meer baten. Ze overleed ter plaatse.

De verdachte werd kort na het incident aangehouden, zijn rol wordt onderzocht.