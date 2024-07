Fietser overleden door aanrijding met auto in Amsterdam

Een fietser is donderdagavond overleden door een aanrijding in Amsterdam. De fietser is nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten.

Het ongeluk tussen de fietser en een personenauto gebeurde rond 22.00 uur op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam-Oost.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident.

ANP