Man (19) opgepakt na explosie bij bus van dakdekker in Den Bosch

Een 19-jarige jongen uit Den Bosch is zondagavond gearresteerd omdat hij een bestelbus van een dakdekker heeft vernield. Een explosie en een steekvlam veroorzaakten schade aan de voorkant van het voertuig, dat geparkeerd stond aan het Schaarhuispad, ten noorden van het centrum. De jongen werd kort na het voorval opgepakt en is maandagmiddag weer vrijgelaten.

De afgelopen tijd zijn dakdekkers in Den Bosch vaker het slachtoffer geworden van onder meer explosies en branden. "Bij een recente reeks incidenten in Den Bosch lijken dakdekkers het doelwit te zijn", aldus de politie. De recherche zegt dat "serieus onderzocht" wordt of de incidenten met elkaar te maken hebben. "Tegelijkertijd blijven we elke explosie afzonderlijk onderzoeken en bekijkt een rechercheteam op dit moment de specifieke feiten en omstandigheden achter elke explosie."

De politie zegt dat gekeken wordt naar "mogelijke andere verbanden of achtergronden die de explosies kunnen verklaren", zoals relationele conflicten, zakelijke conflicten of ruzies in het criminele circuit. Betrokkenen laten in het onderzoek "niet altijd het achterste van hun tong zien", merkt de politie op.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/Hart van Nederland