Dakdekkersstrijd in Den Bosch gaat verder: na explosies is nu auto uitgebrand

Aan de Eerste Slagen in Den Bosch is vrijdagavond rond 20.15 uur een auto uitgebrand, zegt de politie. Volgens Omroep Brabant ging aan de brand een explosie vooraf en was de auto van de eigenaar van een dakdekkersbedrijf.

Volgens de omroep heeft het incident dan ook te maken met een conflict onder dakdekkers dat al enige tijd aan de gang is in Den Bosch. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Inwoners van Den Bosch maken zich grote zorgen over de vernielingen en explosies in hun gemeente (zie bovenstaande video).

Burgemeester Jack Mikkers zei vrijdag tegen het Brabants Dagblad samen met politie en justitie alles op alles te zetten om de strijd tussen dakdekkers in de Brabantse stad te stoppen. In Den Bosch en omgeving volgen de explosies, vernielingen en brandstichtingen onder dakdekkers elkaar snel op. Ook afgelopen week waren verschillende incidenten.

ANP