Opnieuw explosie in Bossche buurt: auto beschadigd door zwaar vuurwerk

Op de Jan Pieterszoon Coenstraat in Den Bosch is maandagavond een explosief afgegaan bij een geparkeerde auto. Hoewel er geen brand ontstond, ligt de straat bezaaid met glasscherven. De politie heeft de straat afgesloten om verder onderzoek te kunnen doen, zo melden zij.

De Brabantse hoofdstad kampt de laatste tijd vaker met explosies. Ook in de nacht van maandag op dinsdag werd er melding gemaakt van een ontploffing in de stad. Buurtbewoners lieten eerder aan Hart van Nederland weten dat er mogelijk een conflict is tussen dakdekkers in de buurt. De politie bevestigt dat dakdekkers vaker doelwit zijn van dit soort incidenten.

Of de explosie van maandagavond hier ook mee te maken heeft, is nog niet duidelijk. Het incident vond plaats rond 21.00 uur en de politie onderzoekt of er een verband is met eerdere ontploffingen. “We gaan uiteraard kijken of er een link is met eerdere explosies,” zegt een woordvoerster van de politie.

Op bezoek

De eigenaar van de getroffen auto laat aan het Brabants Dagblad weten dat hij zelf geen vijanden heeft. Wel heeft zijn stiefvader een dakdekkersbedrijf in Den Bosch. De eigenaar komt oorspronkelijk uit Tilburg, maar zijn auto stond geparkeerd bij zijn moeder en stiefvader in Den Bosch. Op de bestuurdersstoel lag volgens hem vuurwerk, een cobra.

ANP