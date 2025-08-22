Verdachte (46) van gewelddadige verkrachting in Zeist blijft langer vast

De 46-jarige man die verdacht wordt van een brute verkrachting in een bos bij Zeist, moet nog zeker twee weken in de cel blijven. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De verdachte werd donderdag in Bunschoten opgepakt, kort nadat de politie beelden van hem openbaar maakte. Volgens justitie sprak hij vorige week vrijdag een vrouw aan op de Prinses Mariannelaan in Zeist. Daarna zou hij haar het bos in hebben getrokken en met veel geweld hebben verkracht. Vervolgens sloeg hij op de vlucht.

Eerder die dag zou de man ook een andere vrouw hebben aangesproken op de Grensweg bij Hoog Kanje in Zeist. Zij wist echter hard om hulp te roepen, waardoor hij wegrende. Het OM ziet dit als een poging tot gewelddadige verkrachting.

Vrijdagmiddag verscheen de verdachte voor de rechter-commissaris. Die besloot zijn voorarrest, het voorlopige vastzitten in afwachting van de rechtszaak, met veertien dagen te verlengen.

