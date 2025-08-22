Terug

Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist is 46-jarige man

Vandaag, 13:08

De politie heeft meer details bekendgemaakt over de verdachte van het zedenmisdrijf in Zeist. Het gaat om een 46-jarige man die donderdag werd aangehouden in Bunschoten. De arrestatie volgde na een stroom aan tips, nadat de politie herkenbare beelden van de man had gedeeld.

De verdachte zit vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens de politie is de verdenking inmiddels sterker geworden, en daarom wordt nu meer informatie gedeeld.

Buurt- en medebewoners lieten eerder aan het AD weten dat een veertiger uit Georgië werd aangehouden in een huis aan de Oostsingel. Het zou gaan om een arbeidsmigrantenvilla.

Eerder incident

Het misdrijf vond plaats op vrijdag 15 augustus in een bos bij Zeist. Een vrouw werd daar slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Kort daarvoor werd een andere vrouw aangesproken door een man met een vergelijkbaar signalement. Zij voelde zich onveilig en begon te schreeuwen, waarna de man vluchtte.

Het Team Grootschalige Opsporing blijft actief en roept getuigen op zich te melden. Wie iets heeft gezien of gehoord rond de Prinses Mariannelaan of Grensweg in Zeist, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

