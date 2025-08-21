'Klopjacht op zedenverdachte Zeist eindigt bij arbeidsmigrantenvilla in Bunschoten'

De zoektocht naar de man die verdacht wordt van een gewelddadig zedenmisdrijf in Zeist heeft donderdagmiddag geleid naar een woning in Bunschoten. Rond 12.50 uur viel de politie daar binnen. Buurt- en medebewoners laten aan het AD weten dat een veertiger uit Georgië werd aangehouden in een huis aan de Oostsingel. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat zij, zolang het onderzoek nog loopt, geen uitspraken doen over de aangehouden verdachte.

De woning in Bunschoten oogt aan de voorkant als een villa, maar bewoners gebruiken vooral de achterdeur. Daar stappen regelmatig busjes met arbeidsmigranten af en aan. Volgens de huisgenoten verliep de inval plotseling en onverwacht. "We werden totaal overvallen," vertellen de bewoners, die vooral Spaans spreken, tegen de krant. Zij herkenden de arrestant meteen als de man die op de politiefoto's te zien was.

Aanhouding door verspreiden herkenbare beelden

Het onderzoek draait om een gewelddadig incident dat op vrijdag 15 augustus plaatsvond in een bos bij Zeist. Daar werd een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Kort daarvoor werd een andere vrouw in de buurt aangesproken door een man die hetzelfde signalement had. Zij voelde zich niet op haar gemak en begon te schreeuwen, de man ging er toen snel vandoor.

Om de verdachte op te sporen, deelde de politie beelden waarop de man duidelijk te zien was. Mede dankzij tips uit het publiek kon de man uiteindelijk gelokaliseerd en aangehouden worden. De politie wil vooralsnog niet meer kwijt over de zaak. "Het onderzoek loopt nog," zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

De aangehouden man zit nu vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat. Wanneer hij voor de rechter-commissaris verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.