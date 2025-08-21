Politie pakt verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist, onderzoek nog volop gaande

De politie heeft een verdachte opgepakt voor het ernstige zedenmisdrijf dat vorige week vrijdag plaatsvond in het bos bij Zeist. De aanhouding kwam tot stand na meerdere tips die binnenkwamen toen beelden van de man werden verspreid.

In het bos bij de Utrechtse stad werd vrijdag 15 augustus een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Eerder op de dag was een andere vrouw aangesproken een eindje verderop door iemand met ongeveer hetzelfde signalement als de dader van het seksueel geweld. Nadat die vrouw hard begon te schreeuwen, vluchtte de man.

Delen van beelden verdachte

Woensdag deelde de politie nog herkenbare beelden van de verdachte. Volgens de politie waren de tips van het publiek doorslaggevend. De man zit nu vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie laat weten 'grote dank' te hebben aan iedereen die geholpen heeft bij de zoektocht naar de verdachte. De verspreiding van de beelden leverde in korte tijd veel bruikbare aanwijzingen op.

Onderzoek nog volop bezig

Ondanks de aanhouding is het onderzoek nog volop bezig. De politie benadrukt dat getuigen nog steeds hard nodig zijn om de zaak verder rond te krijgen. Mensen die meer informatie hebben kunnen de politie bellen via 0900-8844.