Politie deelt herkenbare beelden van verdachte zedenmisdrijf Zeist

De politie denkt te weten wie de verdachte is van het ernstige zedenmisdrijf in het bos bij de Prinses Mariannelaan in Zeist op vrijdag 15 augustus. Van de man worden herkenbare beelden gedeeld in een poging hem op te sporen.

In het bos bij de Utrechtse stad werd vrijdagmiddag een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Eerder op de dag was een andere vrouw aangesproken een eindje verderop door iemand met ongeveer hetzelfde signalement als de dader van het seksueel geweld. Nadat die vrouw hard begon te schreeuwen, vluchtte de man.

De politie deelt ook een video waarop de verdachte duidelijk te zien is:

Op de beelden die de politie deelt, is de verdachte te zien terwijl hij door een straat loopt. Het delen van herkenbare beelden is volgens de politie "een zwaar opsporingsmiddel". Met goedkeuring van het Openbaar Ministerie is toch besloten dit te doen "gelet op de ernst van de feiten".

Dinsdag paste de politie het signalement van de verdachte aan, nadat het onderzoeksteam er vanuit ging dat dezelfde man verantwoordelijk is voor de twee incidenten op vrijdag 15 augustus.

