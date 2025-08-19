Verdachte zedenmisdrijf Zeist mogelijk ook betrokken bij tweede incident

De politie in Zeist heeft het signalement van de verdachte van het zedenmisdrijf in het bos bij de Prinses Mariannelaan aangescherpt. Het onderzoeksteam gaat er nu vanuit dat dezelfde man verantwoordelijk is voor twee incidenten op vrijdag 15 augustus.

Rond 12.00 uur werd een vrouw op de Grensweg bij Hoog Kanje op een onaangename manier aangesproken door een man. Zij schreeuwde om hulp, waarna de man vluchtte. Een uur later, rond 13.30 uur, werd een andere vrouw slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf in het bos aan de Prinses Mariannelaan. Volgens de politie wijst onderzoek erop dat beide feiten waarschijnlijk door dezelfde verdachte zijn gepleegd.

Aangescherpt signalement

De verdachte is een man met een lichte huidskleur, ongeveer 1.80 meter lang en tussen de 30 en 50 jaar oud. Hij heeft een stevig, gespierd postuur en kort of gemillimeterd haar. Opvallend is dat hij mogelijk van kleding wisselde: hij droeg een zwarte tanktop of een roze T-shirt met korte mouwen, mogelijk bedrukt met witte letters. Ook droeg hij een korte (spijker)broek. De man sprak Engels met een Oost-Europees accent.

De politie vraagt mensen die kledingstukken vinden deze niet aan te raken, maar direct te melden.

Zeventig tips

Tot nu toe zijn er zo'n zeventig tips binnengekomen, die allemaal zorgvuldig worden bekeken. De politie blijft dringend vragen om camerabeelden of andere informatie die kan helpen bij het vinden van de verdachte. Zie je de man, bel dan meteen 112 en ga niet zelf het gesprek aan.