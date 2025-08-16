Terug

Vrouw slachtoffer van ernstig seksueel misdrijf in bos bij Zeist

Crime

Vandaag, 13:20

Een vrouw is vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf in Zeist. Dat gebeurde rond 13.30 uur in het bos bij de Prinses Mariannelaan. De verdachte vluchtte daarna het bos in.

De politie rukte direct uit en kamde met speurhonden, een helikopter en ondersteuning van de marechaussee de omgeving uit. Tot nu toe is de man nog niet gevonden.

De verdachte is tussen de 30 en 40 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang, gespierd, had kort haar en droeg een korte broek met een zwarte tanktop. Hij sprak Engels met een Oost-Europees accent.

Eerder incident

Eerder die dag, rond 12.00 uur, werd ook een andere vrouw in de buurt aangesproken door een man met een soortgelijk signalement. Zij voelde zich onveilig en riep om hulp, waarna de verdachte wegliep.

De politie onderzoekt beide zaken en roept getuigen met informatie of camerabeelden dringend op zich te melden. Ook een man met een hond die rond 12.00 uur in de buurt liep, wordt gevraagd contact op te nemen.

