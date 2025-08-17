Tientallen tips bij de politie over ernstig zedenmisdrijf Zeist

De politie heeft tientallen tips binnengekregen over het zedenmisdrijf in het bos bij Zeist, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTV Utrecht. Daar werd vrijdag een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Alle tips worden onderzocht, aldus de woordvoerster.

Ook heeft de politie zondag gekeken of er camerabeelden zijn. "Achter de schermen zijn collega's hard aan het werk", zegt de woordvoerster. Er is nog geen verdachte gevonden.

Eerder zocht de politie al met een helikopter, speurhonden en hulp van de marechaussee naar de mogelijke dader. De verdachte is tussen de 30 en 40 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang, gespierd, had kort haar en droeg een korte broek met een zwarte tanktop. Hij sprak Engels met een Oost-Europees accent.

ANP