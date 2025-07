Tweede arrestatie na vlammenzee bij restaurantbrand in Soest

De politie heeft woensdagochtend een tweede verdachte opgepakt voor de verwoestende brand bij restaurant De Bauers in Soest. Op schokkende beelden van de brandstichting is te zien hoe een man met een jerrycan naar binnen gaat en de vloeistof leeggiet in een slaapkamer, recht boven een babybedje.

De brand brak uit in de nacht van zondag 16 op maandag 17 februari. Niet alleen het restaurant aan de Burgemeester Grothestraat ging in vlammen op, ook de woning erboven werd volledig verwoest. Gelukkig waren de bewoners van dat huis op dat moment niet thuis.

De arrestatie van deze tweede verdachte komt ruim twee weken nadat de eerste verdachte op 15 juli werd aangehouden. Die persoon zit nog altijd vast. Over de identiteit van de opgepakte personen heeft de politie nog niks bekendgemaakt.

Onderzoek

Om de zaak op te lossen, loofde de verzekering eerder al een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. De brand zette ook twintig andere woningen in gevaar. De bewoners van die huizen moesten halsoverkop hun woning verlaten.

Volgens de politie is het onderzoek "in volle gang". Ze blijven op zoek naar mensen die meer weten over de zaak of de brandstichters op beeld herkennen.