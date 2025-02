Bizarre beelden: man met bivakmuts leegt jerrycan over babybedje vóór brand Soest

Online en via WhatsApp gaan op dit moment beelden rond van een vermoedelijke brandstichting in een woning in Soest, eerder deze week. Het huis boven restaurant De Bauers aan de Burgemeester Grothestraat ging in de nacht van zondag op maandag in vlammen op.

De beelden gaan volgens RTV Utrecht onder andere rond in WhatsAppgroepen in Soest. Op de beelden, die ook te zien zijn op bovenstaande video, is te zien dat een man met een bivakmuts voor de voordeur staat. Andere beelden laten zien dat een man met een bivakmuts in een kamer is waar ook een babybedje staat. Hij leegt een jerrycan op het babybedje.

De politie is er niet blij mee dat de beelden zijn opgedoken van de vermoedelijke brandstichting. "Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en mogelijke verdachten loopt nog volop en de publicatie van deze beelden bemoeilijkt het onderzoek", meldt een woordvoerder van de politie. De gepubliceerde beelden waren volgens de woordvoerder al bekend bij het onderzoeksteam.

Bewoners niet thuis

Er is nog geen verdachte aangehouden. De bewoners van de woning boven het restaurant waren op het moment van de brand niet thuis. 55 bewoners van twintig omliggende huizen moesten volgens de gemeente door de brand hun huis uit.

Naast brandstichting houdt de politie rekening "met alle mogelijke scenario's, die we momenteel verder onderzoeken". Mensen die meer informatie hebben of beschikken over camerabeelden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Hart van Nederland/ANP