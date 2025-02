Grote brand in restaurant in Soest mogelijk aangestoken

De politie vermoedt dat de grote brand aan de Burgemeester Grothestraat in Soest is aangestoken. Het vuur brak maandagochtend vroeg uit bij restaurant De Bauers. Zeventien omliggende woningen moesten uit voorzorg worden ontruimd.

Naast brandstichting houdt de politie rekening "met alle mogelijke scenario's, die we momenteel verder onderzoeken". Mensen die meer informatie hebben of beschikken over camerabeelden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.