Uitslaande brand in restaurant in Soest: meerdere woningen ontruimd

In Soest woedt maandagochtend vroeg een zeer grote brand aan de Burgemeester Grothestraat. Het gaat om een uitslaande brand in het gebouw waar restaurant De Bauers in gevestigd is. Onduidelijk is of het restaurant of een van de bovenliggende woningen in brand staat, meldt de veiligheidsregio.

Volgens een correspondent ter plaatse werd de brand ontdekt door een achterbuurman. Hij sloeg direct alarm toen hij de vlammen bovenin het pand zag. De brand verspreidde zich razendsnel en sloeg uiteindelijk volledig uit, waardoor het pand niet meer te redden was.

De brandweer schaalde snel op en meerdere bluswagens werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. De hitte was echter zo intens dat brandweerlieden het pand niet meer konden betreden. Uit voorzorg werden zeventien naastgelegen woningen ontruimd. Bewoners werden opgevangen in de showroom van een nabijgelegen garage om op te warmen.

Hinder van rookgeur

De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Omwonenden kregen het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden. De veiligheidsregio laat weten dat er metingen worden verricht om te kijken wat er in de rook zit. Bewoners kunnen 'lichte hinder' ondervinden van de geur.

Het pand waar de brand uitbrak, bestond uit een restaurant op de begane grond en een bovenwoning. Het vuur heeft zowel het restaurant als de bovenwoning volledig in de as gelegd. De brandweer wist uiteindelijk te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.