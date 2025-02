Soest vol vragen na zien beelden brandstichter: 'Hoe is het in godsnaam mogelijk?'

Soest is in shock na het zien van de beelden van een mogelijke brandstichting in een woning in de Utrechtse plaats. De brand verwoestte in de nacht van zondag op maandag restaurant De Bauers en een woning erboven aan de Burgemeester Grothestraat.

Op de beelden, die sinds woensdag circuleren, is te zien dat iemand met een bivakmuts een jerrycan leeggooit op een babybedje. Het lijkt erop dat diegene in het bezit was van de sleutel, omdat je het slot hoort opengaan. "Het is idioot", zegt een omstander tegen Hart van Nederland. Een ander zegt: "Dit is niet leuk. Het is gewoon eng." Een buurman begrijpt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren: "Hoe dan? En vooral: waarom? Dit komt niet meer goed."

Burgemeester Rob Metz van Soest zegt er bedroefd van te worden. "Het is een totaal verwoest pand. Mensen raken hun huis kwijt. De eigenaar van het restaurant raakt zijn hele bedrijf kwijt. Daar schieten de tranen van in je ogen", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Je schrikt heel erg. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen elkaar dit aandoen?"

Politie niet blij

De politie is er niet blij mee dat de beelden zijn opgedoken van de vermoedelijke brandstichting. "Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en mogelijke verdachten loopt nog volop en de publicatie van deze beelden bemoeilijkt het onderzoek", meldt een woordvoerder van de politie. De gepubliceerde beelden waren volgens de woordvoerder al bekend bij het onderzoeksteam.

De politie heeft zelf de volgende beelden van de verdachte gedeeld:

Beeld: Politie

Er is nog geen verdachte aangehouden. De bewoners van de woning boven het restaurant waren op het moment van de brand niet thuis. 55 bewoners van twintig omliggende huizen moesten volgens de gemeente door de brand hun huis uit.

Op deze rondgaande beelden is te zien hoe de man te werk ging: