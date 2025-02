Martin en zijn gezin zijn alles kwijt na verwoestende brand in Soest

De brand die in de nacht van zondag op maandag uitbrak in Soest heeft een restaurant en een bovenliggende woning aan de Burgemeester Grothestraat compleet verwoest. Martin, de vader van het gezin dat in het huis woonde, doet anoniem zijn verhaal bij Hart van Nederland.

In het huis woonde een jong gezin: Martin, zijn vrouw en hun drie kinderen van 3, 2 en een half jaar oud. "Volgende week dinsdag wordt ze 4. Eentje is net 2 geworden. En de kleine meid is net zes maanden", zegt Martin. Ze woonden er al zo'n vier jaar. Tijdens de brand waren ze gelukkig niet thuis. Ze waren een paar dagen weg.

Van de woning is na de brand niks meer over. "Mijn kinderen weten nog van niks. Maar we zijn alles kwijt wat we hebben. Ons hele bezit bestaat nu uit vier weekendtasjes." Martin en zijn vrouw zijn gebroken, vertelt hij: "De nasleep is verschrikkelijk. Mijn vrouw heeft het heel zwaar en ik heb veel angst voor het welzijn van mijn gezin. Vanaf het moment dat het gebeurd is, word je geleefd."

'Wie?'

De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. Op beelden die sinds woensdag circuleren, is te zien dat iemand met een bivakmuts een jerrycan leeggooit over een babybedje. "Dat is de kinderkamer van onze jongste. Een of andere onverlaat sprenkelt een vloeistof over het kribje van mijn kleine meid. Dat doet heel veel", vertelt de vader geëmotioneerd.

Onderstaande beelden laten zien hoe de verdachte te werk is gegaan:

0:33 Beelden opgedoken: persoon met bivakmuts leegt jerrycan over babybedje vóór brand Soest

Wie deze brandstichter is, is één groot vraagteken voor Martin. "Ik weet niet wat erachter schuilt. Waar heb ik dit aan te danken?", vraagt hij zich af. "Zoals iedereen heb ik ook conflicten, maar niks wat dit zou rechtvaardigen. Er zijn ook geen bedreigingen geuit. Ik kan het niet plaatsen."

Op sociale media wordt veel gespeculeerd over wie de dader zou kunnen zijn. "Ze zeggen dat ik of mijn vrouw het hebben gedaan. Het gaat van kwaad tot erger. Het is alsof je dubbel wordt gestraft", aldus Martin. "Mijn vrouw is een geweldige vrouw en mijn kinderen zijn onschuldig."

Noodkreet

Het gezin plaatste dinsdag een noodkreet op Facebook. "Wij zijn met spoed op zoek naar een tijdelijke plek", schreven ze. Iemand bood ze daarna een woonruimte aan, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf "door alle rare berichtgeving". Het gezin hoopt op een plek waar ze in ieder geval een paar maanden kunnen verblijven. Het liefst vinden ze een vaste plek in (de omgeving van) Soest.

Door de brand moesten 55 bewoners van twintig omliggende huizen hun woning uit. Er is nog geen verdachte aangehouden, maar Martin heeft goede hoop dat de persoon snel gepakt gaat worden. "Dat zou ons rust geven en uitleg waarom."