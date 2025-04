Politie looft 15.000 euro uit voor gouden tip over brandstichter Soest

De politie is nog altijd op zoek naar de man die in de nacht van 16 op 17 februari brand stichtte in een restaurant met bovenwoning aan de Burgemeester Grothestraat in Soest. Dinsdagavond werden in het tv-programma Opsporing Verzocht camerabeelden van de vermoedelijke dader getoond.

De schade voor de slachtoffers is groot. Hun verzekeringsmaatschappijen hebben daarom samen een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte, of verdachten.

Dader vastgelegd op beeld

Op de beelden is te zien hoe de man het pand binnenloopt. Volgens de politie lijkt het erop dat hij over een sleutel beschikte. Ook is op andere camerabeelden een auto vastgelegd die rond het tijdstip van de brand in en rond de Burgemeester Grothestraat reed. Het zou gaan om een Audi A4 Avant van zo'n 25 jaar oud.

Tips over zowel de verdachte als het voertuig zijn “zeer welkom”, benadrukt de politie.

