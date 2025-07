Verdachte aangehouden voor brandstichting bij babybedje in Soest

Een verdachte is dinsdagochtend aangehouden voor de grote brand bij restaurant De Bauers in Soest. Dat is bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Ook zijn op twee adressen doorzoekingen gedaan.

De brand woedde op maandag 17 februari bij het restaurant aan de Burgemeester Grothestraat. Het pand, inclusief de bovenwoning, ging volledig in vlammen op. Verzekeringsmaatschappijen loofden 15.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak.

Op vrijgegeven beelden van de brandstichting is te zien hoe een man naar binnen gaat en een jerrycan leegt in een slaapkamer, boven een babybedje in de woning boven het restaurant.

De bewoners van de bovenwoning waren op het moment van de brand niet thuis. De bewoners van twintig omliggende huizen moesten hun woning verlaten.

ANP