Slachtoffers steekpartij Amsterdam stabiel, identiteit verdachte nog onzeker

De politie is langer bezig met het vaststellen van de identiteit van de man die wordt verdacht van de steekpartij van donderdag in Amsterdam. Er is een "mogelijke identiteit" bekend, maar de man heeft "een verscheidenheid aan documenten", meldt de politie. Meer informatie over de identiteit van de man volgt pas als die met zekerheid is vastgesteld.

De man had zich op woensdag 26 maart ingeschreven in een hotel in Amsterdam. Daar heeft de politie donderdag ook onderzoek gedaan. Over zijn motief is nog niets te zeggen, aldus de politie.

De verdachte is na behandeling in het ziekenhuis overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting in Scheveningen. Hij had een verwonding aan zijn been. De Scheveningse gevangenis is de enige waar ook medische zorg kan worden geboden.

Volgens de politie gebruikte de verdachte verschillende messen en stak hij daarmee op zijn slachtoffers in, ogenschijnlijk willekeurig. Vijf mensen raakten gewond: een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man uit de VS, een 26-jarige man met de Poolse nationaliteit, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Het Poolse slachtoffer van 26 jaar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De overige slachtoffers zijn stabiel.

Dankbare burgemeester

Femke Halsema bedankt de toerist die donderdag de verdachte tegen de grond werkte en vasthield. "Wij danken het aan een gewone burger die een arrest verrichtte dat de dader meteen kon worden aangehouden", schrijft de Amsterdamse burgemeester op Instagram.

Zij benadrukt ook dat de politie en hulpdiensten "snel en daadkrachtig" hebben opgetreden "en hulp geboden aan de vijf slachtoffers". "Voor hen was de steekpartij een nachtmerrie. Ik denk aan hen en hun familie en hoop dat ze snel en goed kunnen herstellen", aldus Halsema.

"Ook voor omstanders en getuigen moet het enorm ingrijpend zijn geweest." Voor mensen die met elkaar of hulpverleners willen praten over de gebeurtenis, staat sinds iets voor 11.00 uur een nazorgbus op de Dam. Daar zijn verschillende medewerkers van Slachtofferhulp aanwezig.

