Twee huizen onbewoonbaar na dodelijke brand Vroomshoop: 'Grote impact'

Twee huizen in Vroomshoop zijn door een brand onbewoonbaar verklaard, dat laat burgemeester Hans Broekhuizen weten aan Hart van Nederland weten. Door de brand van vrijdagavond zijn twee bewoners en drie honden om het leven gekomen. De politie doet nog onderzoek naar het tragische incident. Zaterdagmiddag organiseerde de gemeente een besloten bijeenkomst voor bewoners.

"Er hing een gelaten sfeer. Mensen zijn nog wel flink onder de indruk vanwege de grote brand en omdat er twee buurtbewoners zijn overleden. Ook is er veel aandacht van de politie, brandweer en de pers", vertelt burgermeester Broekhuizen. "Bij ons in de gemeente geldt dat ook. Het gaat wel om twee van onze inwoners die zijn overleden. Heel verdrietig. Het heeft een grote impact. Dit gebeurt hier natuurlijk ook niet elke week."

Lees ook: Twee bewoners huis in Vroomshoop overleden na woningbrand

Onbewoonbare woningen

De burgermeester geeft aan dat twee huizen onbewoonbaar zijn: "Het pand van de brand is vanzelfsprekend onbewoonbaar, dus de woningbouwstichting gaat kijken wat ze daar mee gaan doen. De woning ernaast is voor nu ook onbewoonbaar. Die heeft ook allerlei waterschade, dus de persoon die daar woonde, heeft een ander onderkomen gekregen."

De omwonenden zijn volgens burgermeester Broekhuizen niet bang voor herhaling. Wel waren er bij de bewonersbijeenkomst allerlei vragen over het desbetreffende huizenblok. "Hoe zit het met de gasafsluiting, stank van roet en de schade van rook? Hoe kunnen we daar mee omgaan? En is het nog veilig om in de woningen te verblijven?", vertelt de burgermeester.

Ruzie om herdershond

Het begon allemaal op vrijdag. Iets na 20.00 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een woningbrand. Zij kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd eerste hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Twee bewoners en drie honden kwamen om het leven door de vuurzee.

Volgens omwonenden zou er een ruzie zijn geweest over een herdershond die te koop stond op Marktplaats. De bewoners van het huis zouden niet de eigenaar van de hond zijn geweest. Het baasje zou het dier terug hebben willen halen en daarbij geweld hebben gebruikt. Volgens buurtbewoners zou de verdachte met een kettingzaag het huis hebben geprobeerd binnen te dringen en zelfs een molotovcocktail naar binnen hebben gegooid. De politie kan dit nog niet bevestigen.