Wel witte kerst voor Douane: kerstbroden met cocaïne uit Suriname onderschept

De douane op Schiphol heeft onlangs kerstbroden uit Suriname onderschept die volgestopt waren met cocaïne. De drie broden waren via de post verzonden. Hoeveel cocaïne ze bevatten is niet bekend. Er is niemand aangehouden, laat de douane weten.

Naast drugs onderschept de Nederlandse douane nog meer verboden producten zoals de vangst van tienduizenden flessen sterke drank voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. In de bovenstaande video vertelt de douane hoe deze lading werd onderschept.

Op Facebook deelde de douane een speelse waarschuwing: "Niet het soort witte poedersuiker dat wij op je kerstbrood willen zien. Onze collega's ontdekten cocaïne verstopt in deze feestelijke broden. Het recept? Illegaal verklaard. De vulling? Direct van tafel geveegd! Moe van de feestdagen? Neem geen nakkie maar een nappie."

Deze onderschepping benadrukt opnieuw de creativiteit waarmee smokkelaars te werk gaan. Eerder werden al drugs ontdekt in bijvoorbeeld fruit, meubels en andere alledaagse voorwerpen.