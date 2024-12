Chalet in Nieuwerkerk aan den IJssel volledig verwoest na gasexplosie

Een chalet op een vakantiepark in Nieuwerkerk aan den IJssel is zaterdag door een gasexplosie volledig verwoest. Het is onbekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond.

Het incident vond rond het middaguur plaats. In de chalet was op dat moment niemand aanwezig. Wel liepen meerdere vakantiehuizen schade op en zijn die hierdoor onbewoonbaar verklaard.

Volgens de veiligheidsregio is geen sprake van opzet. De politie gaat verder ook geen onderzoek doen. De hulpdiensten zijn rond 14.30 uur vertrokken.