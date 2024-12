Tesla-loods in Tilburg ontruimd om brand in stapel accu's

In een opslagloods voor accu's van autobouwer Tesla in Tilburg heeft zaterdag een brand gewoed. De brandweer heeft de smeulende batterijen naar buiten gehaald. Daar zijn ze in een container met water gedaan, een zogenoemde dompelbak, om af te koelen. Na ruim een uur was de brand onder controle.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werd het gebouw aan de Asteriastraat op industrieterrein Vossenberg ontruimd. De vijftig medewerkers stonden veilig buiten, niemand raakte gewond. De sprinklerinstallatie van de loods voorkwam dat de brand zich verspreidde door het gebouw. Over de oorzaak van de accubrand is nog niets bekend.

