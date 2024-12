School in Zevenaar bedreigd met schietpartij: 'Nemen we uiterst serieus'

Opnieuw gaan op sociale media berichten rond waarin scholen worden bedreigd met een schietincident. Een van de scholen die genoemd worden in die berichten is het Liemers College in Zevenaar. In een brief aan ouders, die Omroep Gelderland in handen heeft, schrijft de voorzitter van de directie dat ze de dreigementen uiterst serieus nemen.

"Hoewel specifieke data worden genoemd, merken we dat de inhoud van de dreigingen varieert en dat deze situatie niet uniek is voor onze school. Landelijk hebben meerdere scholen, onder andere in Nijmegen en Wijchen, vergelijkbare dreigementen ontvangen", schrijft voorzitter Laurens van Lier volgens de omroep.

Het gebeurt vaker dat scholen te maken krijgen met online dreigementen, zoals eerder deze maand in Amsterdam, zo is te zien in bovenstaande video.

Serieus

De school neemt de dreigementen uiterst serieus en heeft direct de politie ingeschakeld. Die onderzoeken de dreigementen. De school blijft op dit moment gewoon open. Wel wordt er extra gesurveilleerd en heeft de school voortdurend contact met de politie.

"Wij begrijpen dat dergelijke berichten tot onrust kunnen leiden bij zowel ouders, leerlingen als medewerkers. Het waarborgen van de veiligheid van iedereen blijft onze hoogste prioriteit. Op dit moment is er geen aanleiding om de school te sluiten, maar we blijven alert en volgen het advies van de politie op", staat in de brief.

Copycatgedrag

De afgelopen weken kwamen zulke dreigementen met schietincidenten, gericht aan middelbare scholen, vaker voor. Leerlingen van een school in Deventer werden naar huis gestuurd vanwege een ernstige dreiging begin oktober. Ook scholen in Amsterdam-West waren alert nadat op Snapchat berichten over een schietpartij rondgingen.

Maar ook in Den Bosch, Almere en Breda werden scholen doelwit. In sommige gevallen weet de politie ook een verdachte op te sporen. Zo werd vorige week een minderjarig meisje aangehouden voor het bedreigen van een scholen in Lelystad en een minderjarige jongen voor het bedreigen van scholen in Leeuwarden.

De politie zei eerder al dat ze vermoeden dat hier sprake is van copycatgedrag: mensen die elkaar nadoen na eerdere incidenten. Dit fenomeen wordt vaker gezien bij opvallende dreigingen die veel media-aandacht krijgen. Voor het verspreiden van dit soort berichten kunnen verschillende straffen worden opgelegd, zoals een flinke geldboete, een taakstraf of zelfs een celstraf.