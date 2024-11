Jan Roos aangehouden na 'oproep tot geweld' bij Sunneklaas in Ameland

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar uitlatingen op het YouTube-kanaal RoddelPraat. Presentator Jan Roos is aangehouden. Afgelopen woensdag werd volgens het OM op het kanaal opgeroepen tot geweld en een suggestie gedaan over hoe journalisten rond het Sunneklaas-feest op Ameland behandeld zouden moeten worden.

In de bewuste uitzending raadt Roos Amelanders aan zich te verenigen "met hooivorken en fakkels" en journalisten die verslag willen doen "van het eiland af te trappen". "Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen", aldus Roos.

Volgens het OM zijn geweld en oproepen daartoe ontoelaatbaar. “Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat (het aanzetten tot) geweld, zeker gezien de gebeurtenissen van vorig jaar, niet wordt getolereerd door de politie en het OM,” laten ze in een persbericht weten. Jan Roos blijft voorlopig vastzitten terwijl het OM beslist over een mogelijke vervolging.

Journalisten aangevallen

Het OM en de politie benadrukken daarnaast het belang van het protocol PersVeilig, een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit initiatief is bedoeld om journalisten beter te beschermen tegen agressie en geweld, zowel fysiek als online.

In december vorig jaar werden journalisten van omroep PowNed aangevallen door een groep Amelanders toen zij verslag wilden doen van Sunneklaas. In juli dit jaar werd bekend dat twee mannen daarvoor worden vervolgd. Zij worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging.

Hart van Nederland/ANP